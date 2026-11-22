नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दक्षिण मध्य रेल प्रशासन द्वारा 22 नवंबर को बरौनी से चलने वाली 07562 बरौनी-चर्लपल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन को परिचालनिक कारणों से बरौनी स्टेशन के स्थान पर दरभंगा स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया गया है। इस परिवर्तन के बाद इस ट्रेन की नई संशोधित समय-सारणी व ठहराव में कुछ बदलाव हुआ है।

कब और कहां से रवाना होगी ट्रेन दरभंगा-चर्लपल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 7:30 बजे रवाना होगी तथा मार्ग के अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुए दूसरे दिन सोमवार को आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में कहां-कहां रुकेगी ट्रेन छत्तीसगढ़ में इस ट्रेन का ठहराव रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में होगा। दूसरे दिन सोमवार को रायगढ़ 3:55 बजे, बिलासपुर 6.00 बजे, रायपुर 7:45 बजे, दुर्ग 8:50 बजे पहुंचेगी। इसके बाद गोंदिया 11.00 बजे पहुंचेगी और 23:55 बजे चर्लपल्ली स्टेशन पहुंचेगी।