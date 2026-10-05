बिलासपुर में प्रेमी से बात करते पकड़ी गई बहू... सास को जहरीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर भागी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गंगा नगर में एक बहू पर अपनी ही सास को कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पिलाने का आरोप लगा है। 57 साल की महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे एक हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रहना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।

उपवास के दिन बहू ने दी कोल्ड ड्रिंक, फिर बिगड़ी तबीयत गंगा नगर में रहने वाली रूखमणी सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 जुलाई को वह उपवास पर थी। सुबह करीब 11 बजे वह काम से घर लौटी थी। कुछ देर बाद उसकी बहू कविता ने उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। रूखमणी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली और उसके बाद चाय भी पी। थोड़ी ही देर में उसे उल्टी और चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। घर वालों ने आनन-फानन में उसे मंगला चौक स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया। वहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे सिम्स रेफर कर दिया।

जिंदगी और मौत से जूझती रही महिला, एक हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रही रूखमणी के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। सिम्स में उसकी हालत नाजुक बनी रही। डॉक्टरों को उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। करीब एक हफ्ते तक वह जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। लंबे इलाज के बाद धीरे-धीरे उसकी हालत में सुधार आया। गंभीर हालत की वजह से वह तुरंत पुलिस को बयान नहीं दे सकी थी। हालत थोड़ी ठीक होने पर 2 अगस्त को पुलिस ने सिम्स में ही उसका बयान दर्ज किया। इसके बाद 3 अक्टूबर को उसने थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कविता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल से सीधे मायके भागी बहू पीड़िता रूखमणी ने शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि जब वह अस्पताल में भर्ती थी, उसी दौरान उसकी बहू कविता अस्पताल से चली गई और घर पहुंच गई। आरोप है कि कविता ने अपने मायके वालों को बुलाया और घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और करीब 3.50 लाख रुपये कैश लेकर मुंगेली जिले के ग्राम टिंगीपुर चमारी चली गई। रूखमणी ने यह भी कहा कि उसके अस्पताल में रहने के दौरान कविता और उसके मायके वालों ने उसकी तबीयत के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की।