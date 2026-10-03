वोटर लिस्ट से कटा नाम तो आयोग घर आकर लौटाएगा मताधिकार, बिलासपुर में बीएलओ की फौज तैनात, हर हफ्ते 25 घरों में देंगे दस्तक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण की कैंची से जिन नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उनका मताधिकार अब आयोग खुद घर आकर लौटाएगा। निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए बीएलओ की फौज को गली-मोहल्लों में उतारने का आदेश दिया है। अफसरों को दफ्तरों से निकलकर हर हफ्ते पच्चीस घरों की चौखट तक दस्तक देना होगा और पात्र पाए जाने पर मौके पर ही फार्म छह भरवाना होगा।

अंतिम मतदाता सूची का आपस में होगा मिलान विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अपने बुनियादी अधिकार से वंचित न रह जाए। आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ गहन पुनरीक्षण से पूर्व वाली पुरानी सूची और हालिया अंतिम मतदाता सूची का आपस में मिलान करेंगे। इससे उन नागरिकों की पहचान आसानी से हो जाएगी जिनके नाम पुरानी सूची में दर्ज थे पर वर्तमान सूची में छूट गए हैं।