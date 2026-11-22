नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा समय पर आयोजित नहीं करने की जिम्मेदारी कर्मचारी पर डालकर उसकी वेतनवृद्धि रोकना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 चुम्पेश्वर साव को वर्ष 2014 से 2023 तक की वेतनवृद्धि का लाभ देने का निर्देश दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने वेतनवृद्धि की राशि की वसूली के लिए जारी 8 अक्टूबर 2026 के आदेश को निरस्त कर दिया है।

अनुकंपा नियुक्ति के बाद विभाग ने लंबे समय तक नहीं कराई थी परीक्षा चुम्पेश्वर साव की नियुक्ति वर्ष 2014 में अनुकंपा के आधार पर हुई थी। अनुकंपा नियुक्ति की नीति के तहत उन्हें निर्धारित अवधि में हिंदी टाइपिंग कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसके पांडेय ने कोर्ट को बताया कि विभाग ने लंबे समय तक यह परीक्षा आयोजित ही नहीं की।