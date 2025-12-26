बिलासपुर में सड़कों का हाल खस्ताहाल, गड्ढे और उड़ती धूल बनी शहरवासियों की परेशानी

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर। शहर में इस वर्ष की वर्षा से सड़कों का हाल-बेहाल कर दिया। शहर के लगभग सभी प्रमुख सड़कों में छोटे-बड़े गड्ढे हो चुके हैं। साथ ही धूल भी उड़ने लगी है। वर्षा के दौरान सड़कों में गड्ढा होने का सिलसिला शुरू हुआ था। इस पर न तो नगर निगम ने ध्यान दिया और न ही पीडब्ल्यूडी ने इस ओर ध्यान दिया। ऐसे में धीरे-धीरे गड्ढे बढ़ते गए और सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं।

वर्षा ऋतु जाने के बाद सड़कों को बना दिया जाएगा इस दौरान संबंधित विभाग का कहना था कि वर्षा ऋतु जाने के बाद सड़कों को बना दिया जाएगा। लेकिन उनके दावे खोखले साबित हो गए हैं। वहीं अब वर्षा के मौसम को गए पांच माह हो चुके हैं, लेकिन सड़के नहीं बनाई गई है। इसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क के गड्ढे और धूल शहरवासियों के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है।

सालभर पहले बनी थी सड़कें सालभर पहले ही शहर की सड़कों को बनाया गया था, लेकिन निगरानी के अभाव में सड़के दोयम दर्जे की बनी। ऐसे में कुछ ही महीनों में शहर के सभी प्रमुख सड़के अपनी पकड़ छोड़ने लगी। इसके बाद वर्षा ऋतु का समय आया और लगातार बारिश से सड़क की परते धीरे-धीरे उखड़ने लगी और छोटे-छोटे गड्ढे नजर आने लगा। इस समय मरम्मत करानी थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और लगातार वर्षा से छोटे गड्ढे बड़े हो गए और साथ ही सड़क में धूल उड़ने लगी। शहरवासियों को लगा कि अब इसकी सुध ली जाएगी और सड़क का मरम्मत कराई जाएगी। लेकिन जानकारी दी गई कि वर्षा ऋतु जाने के बाद ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा और शहरवासियों को जर्जर सड़क से राहत दे दी जाएगी।