जिम्मेदार बेखबर, जनता परेशान.. नवरात्र में बदहाल स्ट्रीट लाइटों ने बढ़ाई श्रद्धालुओं की मुसीबत, बिलासपुर निगम के दावे फेल

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुरः शरदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पूरा शहर मां दुर्गा की आराधना में लीन है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक चारों तरफ उत्सव का माहौल है। रात होते ही शहर के प्रमुख पंडालों और बाजारों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग मां दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन, आकर्षक पंडालों की सजावट और मनोहारी झांकियों को देखने के लिए परिवार के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं, पर सड़कों में अंधेरा होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और जनसुविधाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन इसके विपरीत नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ठीक त्योहार के मुहाने पर निगम की व्यवस्थाएं पटरी से उतरती दिख रही हैं और शहर के मुख्य मार्गों की स्ट्रीट लाइटें अचानक बुझने लगी हैं।

प्रमुख मार्ग अंधेरे के साए में त्योहार के इन दिनों में जब सड़कों पर सबसे ज्यादा चहल-पहल रहती है, तब शहर के कई अहम और व्यस्त मार्ग अंधेरे में डूबे नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि तिफरा मुख्य मार्ग, फ्लाईओवर से लेकर राजीव गांधी चौक तक और इसके आगे गांधी चौक से इंदू उद्यान चौक तक स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह बंद पड़ी हैं। यही नहीं, शहर की अन्य मुख्य सड़कों पर भी यही हाल देखने को मिल रहा है, जहां बीच-बीच में स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण बड़े हिस्से में अंधेरा छाया रहता है। घनी आबादी और भारी ट्रैफिक वाले इन इलाकों में रोशनी न होने से सुरक्षा का खतरा भी बढ़ गया है। निर्देश के बाद भी काम सही तरीके से नहीं नवरात्र जैसे महापर्व में जब ग्रामीण क्षेत्रों से भी हजारों लोग शहर में मां के दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे में मुख्य मार्गों पर पसरा अंधेरा नगर निगम के दावों की पोल खोल रहा है। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर नगर निगम ने बदं पड़ी स्ट्रीटलाइट बदलने व मरम्मत के निर्देश दिए हैं, लेकिन मैदानी अमला सही तरीके से काम नहीं कर रहा है।