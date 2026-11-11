बिलासपुर में सास के बार-बार घर आने पर बढ़ा विवाद: पत्नी ने लोहे की रॉड से फोड़ा पति का सिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम बकरकुदा में पारिवारिक विवाद के दौरान पत्नी ने पति पर लोहे की राड से हमला कर दिया। हमले में पति के सिर, नाक और मुंह में चोट आई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज किया है।

मस्तूरी क्षेत्र के बकरकुदा में रहने वाले आशीष बर्मन रोजी मजदूरी करते हैं। उसका ससुराल भी गांव में ही है। उसकी सास संतरा जोशी अक्सर उसके घर आती थी। इस बात को लेकर पति ने अपनी पत्नी पूजा बर्मन से नाराजगी जताई थी और सास को बार-बार घर आने से मना करने के लिए कहा था।