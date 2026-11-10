दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, ट्रेलर की टक्कर से दो सगे भाइयों की सड़क पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दीपावली का त्योहार मनाने अपने गांव लौट रहे दो सगे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सकरी से गतौरी की ओर जा रहे भाइयों की बाइक को तुर्काडीह में सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बड़े भाई ने सिम्स अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पीएम के बाद दाेनों के शव को स्वजन के हवाले कर दिया गया है।

कोनी क्षेत्र के ग्राम गतौरी निवासी रितेश बघेल और उसका छोटा भाई साहिल बघेल रायपुर में काम करते थे। दोनों दीपावली का त्योहार मनाने अपने घर लौट रहे थे। शुक्रवार सात नवंबर को दोनों अपनी बाइक से सकरी होते हुए गांव की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब दो बजे वे लोखंडी ओवरब्रिज पार कर नेशनल हाईवे पर ग्राम तुर्काडीह पहुंचे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी।