बिलासपुर में नशीली दवा की तस्करी करने वाले को 10 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना भी लगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। प्रतिबंधित नशीली दवा की तस्करी करने वाले आरोपित को विशेष न्यायालय से 10 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपित को चार महीने अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पूरा मामला कोटा क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपित को नशीली दवा का परिवहन करते हुए 24 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। एंटी क्राइम एंड सायबर यूनिट (एसीसीयू) और कोटा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित कफ सिरप लेकर बिलासपुर से लोरमी की ओर जा रहा है।

इस पर पुलिस की टीम ने गनियारी स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास घेराबंदी की। पुलिस ने कार सवार बृजेश कछवाहा(34) निवासी पुराना बस स्टैंड के पास को पकड़ लिया। कार की तलाशी में 400 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप मिला। इसे जब्त कर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले को विशेष न्यायाधीश पुष्पतला मारकंडे के न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय नामदेव ने की। न्यायालय में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपित को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।