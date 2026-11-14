बिलासपुर में पत्नी-बच्चों के मायके जाने से नाराज युवक ने 80 साल के दादा को पीट-पीटकर मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम गतौरा में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पत्नी और बच्चों के मायके चले जाने से नाराज एक युवक ने अपने ही 80 वर्षीय दादा की पीट-पीटकर हत्या कर दी। शराब के नशे में धुत आरोपित ने बुजुर्ग पर लात-घूंसों से इस कदर हमला किया कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया है और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी के मायके जाने को लेकर हुआ विवाद मस्तूरी टीआई कपिल चंद्रा ने बताया कि ग्राम गतौरा के वार्ड क्रमांक सात निवासी पंचराम चंद्राकर (80) शुक्रवार दोपहर घर पर थे। इसी दौरान उनका पोता तुलाराम चंद्राकर (35), पिता संतोष चंद्राकर, शराब के नशे में घर पहुंचा। उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई थी। इसी बात को लेकर वह दादा से विवाद करने लगा। वह पत्नी और बच्चों को मायके जाने से नहीं रोकने की बात पर दादा से बहस करने लगा।