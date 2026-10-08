ट्रेन में शराबी का मौत का खेल, चांदाफोर्ट से गोंदिया तक दहशत के 4 घंटे, वेनगंगा एक्सप्रेस 2 घंटे 42 मिनट लेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: यशवंतपुर-कोरबा वेनगंगा एक्सप्रेस के एसी कोच बी-3 में बुधवार रात एक नशे में धुत युवक ने ऐसा हंगामा मचाया कि यात्रियों की नींद और चैन दोनों छिन गए। दरवाजे की सीढ़ी पर बैठकर पैर बाहर निकालना, गाली-गलौज और यात्रियों से बदसलूकी के बीच करीब चार घंटे तक उसे काबू में रखने की मशक्कत होती रही। महिला, बुजुर्ग और बच्चों के बीच दहशत का माहौल बना रहा।

समय शाम 5.51 बजे। ट्रेन नंबर 12251 में चांदाफोर्ट से मूल मरोडा के बीच युवक की हरकतें लगातार बढ़ती गईं। हाउस किपिंग स्टाफ ने उसे समझाकर अगले स्टेशन पर उतरने की मिन्नत की, लेकिन नशे में धुत युवक किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह कभी दरवाजे पर बैठकर पैर बाहर निकालकर अपशब्द बोलता तो कभी यात्रियों से बदसलूकी करता। बर्थ 17 और 18 पर बैठे यात्री सिद्धार्थ और प्रशांत ने टीटीई को बताया कि युवक उनका बैग ले गया था, जो हाउस किपिंग स्टाफ की मदद से मिला।

उनका आरोप था कि वह बैग को गेट से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था। रात करीब आठ बजे टीटीई और हाउस किपिंग स्टाफ ने आरपीएफ की मदद से उसे वडसा स्टेशन में उतारने का प्रयास किया, लेकिन वहां की आरपीएफ ने उसे ट्रेन में वापस जाने दिया। इसके बाद उसका उत्पात और बढ़ गया। डिप्टी सीटीआई एएस खलको और मुख्य टिकट निरीक्षक एएस मिंज यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार आरपीएफ से संपर्क करते रहे। स्थिति बिगड़ने पर स्टाफ और कुछ युवा यात्रियों ने उसे पकड़कर बाथरूम के पास बैठाया और सिर पर पानी डाला। किसी तरह उसे पेंट्रीकार तक ले जाया गया। रात करीब पौने 10 बजे गोंदिया में आरपीएफ के हवाले किए जाने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस पूरे मामले में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। रेलवे बेबस नजर आया।