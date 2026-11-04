दीपावली की खरीदारी से पहले जान लें ट्रैफिक रूट: बिलासपुर के मुख्य बाजारों में नो-एंट्री और वन-वे प्लान तैयार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दीपावली पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जरूरत के अनुसार एकांगी मार्ग, डायवर्सन, नो पार्किंग और नो एंट्री लागू की जाएगी।

एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि शहर के प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था बनाई है। सदर बाजार, गोल बाजार, हटरी चौक, शनिचरी बाजार और तेलीपारा रोड में भीड़ बढ़ने पर गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड, सिम्स तिराहा और रामसेतु चौक से यातायात डायवर्ट किया जा सकता है।

पुलिस ने दुकानदारों और फुटकर व्यापारियों को सड़क पर सामान नहीं फैलाने तथा ग्राहकों के लिए पर्याप्त जगह रखने की हिदायत दी है। वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने तथा यातायात निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। मुख्य सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने और निर्धारित स्थानों पर ही पटाखा दुकान लगाने की भी अपील की गई है। यहां होगी पार्किंग की व्यवस्था दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए मल्टीलेवल पार्किंग कोतवाली चौक, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, हैप्पी स्ट्रीट, नई रिवर व्यू, बाजपेयी मैदान और लखीराम आडिटोरियम के बेसमेंट सहित अन्य खुले स्थानों को चिह्नित किया गया है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और बाजार जाने के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की है।