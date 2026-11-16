छत्तीसगढ़: किसानों ने मुख्यमंत्री को तौलिया तराजू में, कम उपज पर भी पूरी आदान सहायता का ऐलान

नईदुनिया न्यूज, बिलासपुर:. सेंदरी धान उपार्जन केंद्र में सोमवार को खरीदी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का किसानों ने अनूठे अंदाज में स्वागत किया। किसानों ने मुख्यमंत्री को तराजू के एक पलड़े पर बैठाकर दूसरे पलड़े में धान रखकर उनका तुलादान किया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रानिक तौल मशीन की पूजा कर स्वयं धान तौला और मंदिर में प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान के बेटे हैं और खेती की परिस्थितियों को समझते हैं। यदि कम उत्पादन के कारण कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इस दौरान पहले दिन तीन किसानों से कुल 52 क्विंटल मोटा सरना धान खरीदा गया।