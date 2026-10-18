बिलासपुर में धान खरीदी में किसानों को नहीं लगानी पड़ेगी कतार, 35 चेक प्वाइंट्स पर होगी पारदर्शी तौल और नमी जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः खरीफ विपणन वर्ष के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने आने वाले अन्नदाताओं को इस बार खरीदी केंद्रों में न तो घंटों कतारों में पसीना बहाना पड़ेगा और न ही तौल में किसी प्रकार की हेराफेरी सहनी पड़ेगी। शासन और जिला प्रशासन का पूरा फोकस इस बार किसान की गाढ़ी कमाई की पाई-पाई सुरक्षित करने और केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था देने पर है। किसानों को लंबी दूरी तय करने से बचाने के लिए उपार्जन केंद्रों का नेटवर्क बढ़ाया गया है, जिससे सीमांत किसानों का ट्रैक्टर भाड़ा और कीमती समय दोनों बचेगा।

उपार्जन केंद्रों में किसान-हित को सर्वोपरि रखते हुए 35 बिंदुओं का कड़ा पैमाना तय किया गया है। इसके तहत केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए छायादार शेड, शुद्ध पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। तौल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए इलेक्ट्रानिक कांटों का मापतौल विभाग से सत्यापन और नमी मापक यंत्रों की कार्यशीलता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि सही गुणवत्ता और सही वजन पर ही धान खरीदा जाए। पीसीएसएपी साफ्टवेयर के जरिए गिरदावरी रकबे और किसान के टोकन का रीयल-टाइम आनलाइन मिलान होगा, जिससे बिचौलियों की गुंजाइश खत्म होगी और किसानों को भुगतान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।