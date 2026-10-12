उधारी में सामान नहीं दिया तो महिला दुकानदार पर लाठी-डंडे से हमला, सिर-चेहरे में गंभीर चोट, बिलासपुर सिम्स में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर इलाके में उधारी में सामान देने से इंकार करने पर एक शराबी युवक ने महिला दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट की। हमले में महिला के सिर, होंठ, गाल, पीठ और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। लहूलुहान हालत में महिला को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना शनिवार रात करीब 8:30 बजे गांधीनगर की है। आरोपी शिवजी भंडारी (28 वर्ष) अत्यधिक नशे की हालत में स्थानीय निवासी निरूपा साहू की दुकान पर पहुंचा और उससे उधार में सामान की मांग की।