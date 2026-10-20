बिलासपुर के बिल्हा में पांच गायों की मौत पर हड़कंप, पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने किया निरीक्षण, ग्रामीणों के बयान दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिल्हा के ग्राम पंचायत सेवार में लापरवाही से पांच गायों कि मौत के मामले में आखिरकार प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों के भारी आक्रोश के बाद पशु चिकित्सा विभाग कि टीम मौके पर पहुंची और मामले कि विधिवत जांच शुरू कर दी गई है।

पशु चिकित्सा विभाग कि जांच टीम में शामिल डा. प्रेमलता पटेल अस्थायी गौठान का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने मौके पर पहुंच कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया, और मौके पर मौजूद ग्रामीणों से घटना के संबंध में पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। इसके साथ ही बाड़े में मौजूद मवेशियों के स्वास्थ्य कि जांच भी शुरू कर दी है।