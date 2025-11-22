9 कमरों वाले एक ही बिल्डिंग में चल रहे 5 स्कूल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जूना में साव धर्मशाला के पास पुत्री शाला प्राथमिक स्कूल में शिक्षा विभाग की अव्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है। इसी छोटे भवन में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, नागोराव शेष स्कूल और कुम्हारपारा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। नौ कमरों की इस सीमित जगह में सैकड़ों बच्चे ठूंसे गए हैं, जहां न तो कक्षाएं पर्याप्त हैं, न खेल का मैदान या जरूरी सुविधाएं हैं।

स्कूल की व्यवस्था पर स्कूल कर्मियों से बात करने पर उन्होंने कुछ भी विचार प्रकट करने से इनकार कर दिया। संतोष यादव के अनुसार, बच्चों को पढ़ने-बैठने की तक जगह नहीं है। "ऐसी स्थिति में बच्चे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन केवल खानापूरी कर रहा है," उन्होंने यह मांग की है कि या तो स्कूल के कमरे बढ़ाए जाएं या फिर अन्य सर्व सुविधा युक्त भवन खोले जाने की व्यवस्था की जाए।