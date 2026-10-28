दीपावली से पहले बिलासपुर में खाद्य विभाग का बड़ा छापा, 3 प्रसिद्ध दुकानों से मावा, कुंदा और काजू कतली के सैंपल सील

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: प्रकाश के पर्व दीपावली के नजदीक आते ही बाजारों में मिठाइयों की मांग अचानक काफी बढ़ गई है। इसी के साथ मिठाइयों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।

त्योहार के सीजन में आम नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग की संयुक्त टीम ने बिलासपुर शहर की तीन प्रमुख मिठाई दुकानों में औचक दबिश देकर मावा, कुंदा, बेसन लड्डू और काजू कतली के सैंपल सील किए हैं।

सूर्या रॉयल, बजरंग और श्री बजरंगबली स्वीट्स पर छापेमारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी आर.आर. देवांगन ने बताया कि विभागीय टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान:- सूर्या रॉयल स्वीट्स यहां से मावा का सैंपल लिया गया।बजरंग प्रसाद भंडार जूना बिलासपुर यहां से प्रसिद्ध 'कुंदा' और 'बेसन लड्डू' के सैंपल एकत्र किए गए। श्री बजरंगबली स्वीट्स: यहां से 'काजू कतली' का नमूना सील किया गया। जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे सैंपल, अमानक मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई अभिहित अधिकारी आर.आर. देवांगन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सभी नमूनों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के कड़े प्रावधानों के तहत सील बंद कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (रायपुर) भेजा जा रहा है।