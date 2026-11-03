सावधान.. सिम्स अस्पताल में सक्रिय हैं ठग गिरोह, ब्लड दिलाने के नाम पर जरा सी चूक और खाली हो रहा खाता

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। ब्लड की जरूरत बताकर मदद का भरोसा दिलाने पहुंचे एक युवक ने खुद को मरीज का रिश्तेदार बताकर पहले 1200 रुपये वसूल लिए। इसके बाद बातचीत करने के बहाने परिजन का मोबाइल लेकर फरार हो गया।

कुछ ही देर बाद मोबाइल से जुड़े खाते से 10 हजार रुपये निकलने की जानकारी मिली। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सिम्स अधीक्षक से शिकायत कर सिटी कोतवाली थाने में एफआइआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर चार निवासी रुखमिन कैवर्त (55) पति बहोरन कैवर्त को शनिवार को पैर में चोट लगने के कारण सिम्स में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान डाक्टरों ने स्वजन को तीन यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसी दौरान एक युवक उनके पास पहुंचा। उसने बहोरन कैवर्त को फूफा कहकर संबोधित किया और पैर छूकर प्रणाम किया।