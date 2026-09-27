बिलासपुर में लड़कियों के दो गुटों में जमकर मारपीट, कुदुदंड पुल के पास लात-घूंसे चले, वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर में लड़कियों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुदुदंड पुल के पास का है, जहां देर रात लड़कियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। वीडियो में कुछ लड़कियां एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाती नजर आ रही हैं।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश थी। झांकी की रात इसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसके बाद किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

नीले कपड़े वाली युवती की पहचान तान्या अली के रूप में वायरल वीडियो में नीले कपड़े में दिख रही युवती की पहचान तान्या अली के रूप में बताई जा रही है। उसके बारे में पहले भी सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में मारपीट का वीडियो वायरल होने की बात सामने आई है। बताया गया है कि उस मामले में तत्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी किशोर केवट के कार्यकाल में केस दर्ज किया गया था। हालांकि मौजूदा घटना को लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई और आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जानकारी नहीं है और न ही किसी ने शिकायत दर्ज कराई है।