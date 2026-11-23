नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः ग्राम पंचायत जयरामनगर खैरा में भूजल के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न होने वाले पेयजल और निस्तारी संकट को देखते हुए ग्रामीणों ने रबी सीजन में गेहूं की बुआई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीणों के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान युक्त ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब एक हजार एकड़ रकबे में गेहूं की फसल ली जाती है, जिसकी सिंचाई पूरी तरह ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। भारी मात्रा में भूजल निकाले जाने के कारण जनवरी माह से ही गांव के घरों में लगे हैंडपंप और बोर सूखने लगते हैं। इससे मानसून आने तक पूरे गांव को गंभीर पेयजल और निस्तारी संकट से जूझना पड़ता है और ग्रामीणों को दूर-दराज से पीने का पानी लाना पड़ता है।