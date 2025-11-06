स्कूल के पास शराब पीकर झूम रहा था प्रधान पाठक, छात्र संभालते रहे, VIDEO वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र के धनगवां संकुल अंतर्गत ग्राम नेवारी में पदस्थ प्रधान पाठक शराब के नशे में स्कूल के पास ही झूम रहा था। वहीं, स्कूल के छात्र उसे संभाल रहे थे। इसका किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रधान पाठक आए दिन शराब के नशे में स्कूल आता है। गांव के लोगों ने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम नेवारी स्थित प्राथमिक स्कूल में हितेंद्र तिवारी प्रधान पाठक है।

प्रधान पाठक गुरुवार को शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। कुछ ही देर बाद वह नशे की हालत में स्कूल से निकल गया। उसके पीछे बच्चे भी स्कूल से निकल गए। स्कूल से निकलते ही प्रधान पाठक गिर पड़ा। इसके बाद वह नशे के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था। स्कूल के बच्चों ने उसे खड़े होने में मदद करने की कोशिश भी की। शराब के नशे में धुत्त प्रधान पाठक को मासूम छात्र संभाल नहीं पाए। इसके कारण वह फिर से गिर पड़ा। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।