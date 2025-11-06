मेरी खबरें
    Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र में पदस्थ प्रधान पाठक शराब के नशे में स्कूल के पास ही झूम रहा था। वहीं, स्कूल के छात्र उसे संभाल रहे थे। इसका किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

    By Mohammad Safraj Memon
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 09:58:55 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 09:58:55 PM (IST)
    स्कूल के पास शराब पीकर झूम रहा था प्रधान पाठक, छात्र संभालते रहे, VIDEO वायरल
    स्कूल के पास शराब पीकर झूम रहा था प्रधान पाठक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र के धनगवां संकुल अंतर्गत ग्राम नेवारी में पदस्थ प्रधान पाठक शराब के नशे में स्कूल के पास ही झूम रहा था। वहीं, स्कूल के छात्र उसे संभाल रहे थे। इसका किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रधान पाठक आए दिन शराब के नशे में स्कूल आता है। गांव के लोगों ने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम नेवारी स्थित प्राथमिक स्कूल में हितेंद्र तिवारी प्रधान पाठक है।

    प्रधान पाठक गुरुवार को शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। कुछ ही देर बाद वह नशे की हालत में स्कूल से निकल गया। उसके पीछे बच्चे भी स्कूल से निकल गए। स्कूल से निकलते ही प्रधान पाठक गिर पड़ा। इसके बाद वह नशे के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था। स्कूल के बच्चों ने उसे खड़े होने में मदद करने की कोशिश भी की। शराब के नशे में धुत्त प्रधान पाठक को मासूम छात्र संभाल नहीं पाए। इसके कारण वह फिर से गिर पड़ा। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।


    वीडियो वायरल होने के बाद विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सरपंच प्रतिनिधि ने की बीईओ से शिकायतशराब के नशे में धुत प्रधान पाठक के गिरने की जानकारी मिलते ही गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। ग्राम पंचायत नेवारी के सरपंच प्रतिनिधि पिंटू सिंह ने तत्काल इसकी जानकारी बीईओ शिवराम टंडन को दी।

    इसके बाद उन्होंने बीईओ से मिलकर पूरे मामले की लिखित शिकायत की है। उन्होंने बीईओ को बताया कि प्रधान पाठक आए दिन शराब के नशे में स्कूल आता है। इसकी जानकारी पहले भी अधिकारियों को दी गई है। इसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

