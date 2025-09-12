बिलासपुर में औचक निरीक्षण में 'फेल' हुए हेडमास्टर, बीईओ ने थमा दिया नोटिस

नईदुनिया न्यूज, पोडी उपरोड़ा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने एवं शैक्षणिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए पोडी-उपरोड़ा ब्लाक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी केआर दयाल ने विभिन्न शालाओं का सघन निरीक्षण किया। प्राथमिक शाला खरपड़ी (संकुल रोदे) पहुंचकर निरीक्षण के दौरान हेड मास्टर प्रताप सिंह तंवर अनुपस्थित पाए गए। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

तदुपरांत बीईओ दयाल ने पोडी-उपरोड़ा ब्लाक अंतर्गत प्राथमिक शाला फुलसर, माध्यमिक शाला शरमा, प्राथमिक शाला तनेरा, प्राथमिक शाला बिलासपुर पारा, माध्यमिक शाला तनेरा, प्राथमिक शाला कररा बहरा, प्राथमिक शाला सुखारीताल, माध्यमिक शाला हरदेवा सहित अन्य शालाओं का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को समय पर नाश्ता एवं मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।