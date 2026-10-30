53 डिसमिल अधिग्रहण के मुआवजे पर दो पक्षों में छिड़ी जंग, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दी मोहलत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर-मुंगेली-पंडरिया बायपास सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे पर दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद में हाई कोर्ट ने मुंगेली के सिविल न्यायालय को आठ महीने के भीतर मूल मुकदमे का निराकरण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन का मालिकाना हक, कब्जा और मुआवजा पाने का अधिकार तथ्यात्मक विवाद हैं, जिनका फैसला दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल ने मुंगेली निवासी 66 वर्षीय तिरिथ राम की याचिका का निराकरण करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मुंगेली के 13 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में उनकी अपील खारिज करते हुए सिविल न्यायालय के 4 दिसंबर 2018 के आदेश को बरकरार रखा गया था। तिरिथ राम का दावा है कि उन्होंने खसरा नंबर 3/4 की 1.38 एकड़ जमीन पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी थी और उस पर उनका कब्जा था।

इसमें से 53 डिसमिल जमीन बायपास सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई। वर्ष 2016 में राज्य शासन ने मुआवजा निर्धारित किया, लेकिन राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम के आधार पर यह राशि सुशीला बाई के नाम तय कर दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वह जमीन के मालिक हैं, इसलिए मुआवजे के भी हकदार हैं। दूसरी ओर सुशीला बाई ने दावा किया कि उन्होंने 31 मार्च 2010 को स्नेहा केशरवानी से खसरा नंबर 1/1 की 3.53 एकड़ जमीन खरीदी थी। अधिग्रहित 53 डिसमिल हिस्सा भी इसी जमीन में शामिल है। उन्होंने मुआवजे की राशि तिरिथ राम को दिए जाने पर रोक लगाने के लिए प्रतिदावा और अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया था।