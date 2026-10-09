बिलासपुर की सड़कों की हालत पर हाई कोर्ट नाराज, नगर निगम आयुक्त को खुद उपस्थित होने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की सड़कों की बदहाली को लेकर 2021 से चल रही जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका शुरू हुए पांच साल हो गए, लेकिन राज्य की सड़कों की स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है।

बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की सड़कों की स्थिति को लेकर कोर्ट ने विशेष नाराजगी जताई। अगली सुनवाई में नगर निगम आयुक्त को स्वयं उपस्थित होने या नगर निगम की ओर से उचित प्रतिनिधि भेजने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले की सुनवाई सात अक्टूबर को हुई। कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कोरबा कलेक्टर की ओर से पेश किए गए शपथपत्र भी रिकार्ड पर लिए। कोर्ट ने इन शपथपत्रों को सड़कों की स्थिति को लेकर चिंताजनक बताया।

कोर्ट ने एनएचएआइ के शपथपत्र का हवाला देते हुए कहा कि मोपका-सेंदरी मार्ग अब तक एनएचएआइ को सौंपा ही नहीं गया है। मार्ग अभी लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर संभाग के नियंत्रण में है और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। एनएचएआई के अनुसार इस मार्ग को सौंपने की प्रक्रिया अभी चल रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार या तो परियोजना पूरी करने में रुचि नहीं ले रही है या फिर इसे एनएचएआई को सौंपने की इच्छुक नहीं है। राज्य के अधिवक्ता ने जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव का शपथपत्र पेश करने को कहा है। \