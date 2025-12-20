'रविवार को सरकारी अस्पतालों में इलाज की क्यों नहीं मिल रही सुविधा', हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को भेजा नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि रविवार को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज की सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है। अवकाश के दिन चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जा रही है या नहीं। अवकाश के दिनों में सरकारी अस्पतालों के संचालन की क्या व्यवस्था है। डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव से शपथ पत्र के साथ सिस्टम संचालन व्यवस्था की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट को स्वत: संज्ञान में लेते हुए लोगों से जुड़े इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान डिवीजन बेंच ने इस बात को लेकर हैरानी जताई कि सरकारी अस्पतालों में अवकाश के दिनों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है।

इमरजेंसी में इलाज का कोई सिस्टम बनाकर नहीं रखा गया है। आपात चिकित्सा विभाग से लेकर सामान्य इलाज की सुविधा भी जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि भारी-भरकम अमला होने के बाद भी जरूरत के समय पर लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। नाराज डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के अस्पतालों में बदहाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में संचालित हो रहे सरकारी अस्पतालों में रविवार को जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा के शहरी इलाकों में स्थिति अस्पतालों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत और भी बदतर है। रविवार की छोड़िए ग्रामीण इलाकों में सामान्य दिनों में चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है।