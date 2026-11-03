15 साल से IAS आनंद मसीह का जाति प्रमाणपत्र की जांच, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फिर रद किया निरस्तीकरण आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। आईएएस अधिकारी आनंद मसीह का उरांव अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट ने छानबीन समिति का आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि समिति ने पहले दिए गए न्यायिक निर्देशों के बावजूद उन्हें प्रतिकूल गवाहों से जिरह करने और अपने बचाव में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का प्रभावी अवसर नहीं दिया। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने मामला दोबारा छानबीन समिति को भेजते हुए 90 दिनों के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तब तक निरस्त आदेश के आधार पर उनकी सेवा, वेतन और सेवानिवृत्ति-पेंशन संबंधी लाभों पर कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

आनंद मसीह वर्तमान में रायपुर में पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के सचिव हैं। उन्होंने छानबीन समिति के 24/27 फरवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। समिति ने 22 जनवरी 1981 को जारी उनका उरांव अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था और नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके दादा बलदेव प्रसाद वर्ष 1915 में तत्कालीन मध्यप्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में आकर बसे थे। उनके पिता ने भी यहां जमीन खरीदी थी। आनंद मसीह को वर्ष 1981 में जांच के बाद उरांव जनजाति का प्रमाणपत्र जारी किया गया था। इसी प्रमाणपत्र के आधार पर वे वर्ष 1991 में मध्यप्रदेश में उप कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे। उनके सामाजिक दर्जे को लेकर शिकायत मिलने पर वर्ष 2007 में छानबीन समिति ने प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था। आनंद मसीह ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 24 जुलाई 2018 को जांच प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाते हुए समिति का आदेश निरस्त कर नए सिरे से जांच करने कहा था। राज्य की अपील भी 29 अगस्त 2019 को खारिज हो गई थी। इसके बाद समिति ने जनवरी 2021 में नया नोटिस जारी कर दोबारा जांच की और फरवरी 2023 में फिर प्रमाणपत्र रद्द कर दिया।