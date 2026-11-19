नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिविल लाइन थाने के हिस्ट्रीशीटर भूपेन्द्र दुबे उर्फ पंडा उर्फ गोलू ने 13 नवंबर की रात चांदनी चौक में जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत होकर हाथ में लोहे की रॉड लेकर वह सड़क पर आने-जाने वालों को मारने के लिए दौड़ाता रहा। सड़क किनारे खड़ी कार और दोपहिया वाहनों पर भी काफी देर तक राड बरसाता रहा। उसकी हरकतों से दहशत में आए लोग घरों में दुबक गए और छतों से पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे।

हैरानी की बात यह रही कि डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची तो वह पुलिसकर्मियों के सामने ही गाली-गलौज और धौंस दिखाता रहा। पुलिसकर्मी उसका नाम-पता दर्ज कर लौट गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उसका उत्पात जारी रहा। घटना के तीन अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने और एसएसपी रजनेश सिंह तक पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुरुवार रात उसे थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 13 नवंबर की रात भूपेन्द्र नशे की हालत में चांदनी चौक स्थित अपने घर के सामने लोहे की राड लेकर सड़क पर घूम रहा था। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह दौड़ाकर मारने का प्रयास कर रहा था। बाइक सवारों ने तेज रफ्तार से वाहन निकालकर अपनी जान बचाई। सड़क किनारे खड़ी कार को भी वह लगातार रॉड से पीटता रहा। उसके पिता ने उसकी हरकतों से परेशान होकर डायल 112 को फोन कर सूचना दी। इससे वह और आक्रामक हो गया। करीब एक घंटे तक सड़क पर उसका उत्पात जारी रहा। मोहल्ले के लोग घरों के भीतर रहे और छतों से वीडियो बनाते रहे। पुलिस के सामने भी नहीं थमी दबंगई, दो मिनट तक करता रहा विवाद डायल 112 की टीम पहुंची तो भूपेन्द्र सीधे पुलिस वाहन के पास पहुंच गया। वीडियो में वह पुलिसकर्मियों से आक्रामक और अभद्र लहजे में बात करता दिखाई देता है। कभी उन्हें बड़े भैया और प्रणाम भैया कहता है तो अगले ही पल चुनौती देने लगता है। वह कहता सुनाई देता है कि मेरा नाम बता दो, दुकान का नाम बता दो, मकान नंबर ले लो, जो करना है कर लो। साथ ही यह भी कहता है कि हम गलत नहीं करते और जो गलत करता है, उसे छोड़ते नहीं हैं।