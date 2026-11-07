बिजली खंभे से टकराया अनियंत्रित हाइवा, दीपावली से पहले सीपत के 5 हजार घरों में छाया अंधेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: दीपावली की रोशनी से घरों को सजाने की तैयारी के बीच सीपत क्षेत्र के जांजी और मटियारी के शिकारी मोहल्ले के करीब पांच हजार घरों में शनिवार को अंधेरा छा गया। एक तेज रफ्तार हाइवा बिजली खंभे से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभा क्षतिग्रस्त टूटकर हाइवा के ऊपर जा गिरा। तार भी टूट गए। इससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हादसे के बाद दोनों क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही सुधार दल मौके पर पहुंचा और रात तक मरम्मत का काम जारी रहा।

घटना दोपहर तीन बजे के बाद की है। सीपत क्षेत्र के जांजी और मटियारी में बिजली आपूर्ति के लिए सड़क किनारे खंभे लगाए गए हैं। अचानक एक हाइवा क्रमांक सीजी 10 सीसी 0854 अचानक अनियंत्रित होकर एक खंभे से जा टकरा। इससे खंभा टूटकर हाइव पर गिर गया। तार भी हाइवा पर गिरा। इस दुर्घटना के कारण बिजली लाइन प्रभावित हुई और संबंधित क्षेत्रों में आपूर्ति बंद हो गई।

अचानक बिजली गुल होने से लोग परेशान हो गए। हालांकि पहले तो उन्हें लगा कि कुछ तकनीकी खराबी के चलते सप्लाई बाधित हुई है। करीब एक घंटे बाद भी बिजली नहीं आई, तब गांव में हलचल मचने लगा। धीरे-धीरे दोपहर से शाम हुआ। इसके बाद जांजी व मटियारी के एक मोहल्ले में अंधेरा छा गया। त्योहार की तैयारियों में जुटे लोगों को भी परेशानी हुई। घरों में छोटी दीपावली का उत्साह निराशा में बदला घरों में छोटी दीपावली का उत्साह निराशा में बदल गया। जरूरी काम बिजली नहीं होने के कारण प्रभावित हुए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सबसे पहले क्षतिग्रस्त खंभे और बिजली लाइन का निरीक्षण किया गया। खंभे की हालत मरम्मत लायक नहीं थी। ऐसी स्थिति में नए खंभे लगाने के अलावा टूटे तार को जोड़ने का निर्णय लिया गया।