रैपिडो एप की मनमानी नीतियों से बिलासपुर शहर के सैकड़ों ई-रिक्शा चालक कर्ज और तंगी की कगार पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हाथ में कानूनी नोटिस की प्रति, आंखों में बेबसी और चेहरे पर परिवार के निवाले की चिंता लिए दो दर्जन से अधिक ई-रिक्शा चालक कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो डिजिटल इंडिया के चमकते दावों के पीछे का काले सच का पर्दाफांस हो गया। मल्टी-नेशनल एप रैपिडो की मनमानी नीतियों ने शहर के सैकड़ों ई-रिक्शा चालकों को कर्ज और आर्थिक तंगी की कगार पर ला खड़ा किया है।

बैटरी चार्जिंग का बढ़ता खर्च, सड़कों के गड्ढे और दिनभर का पसीना बहाना, इतनी जद्दोजहद के बाद भी ई-रिक्शा चालकों के हाथ खाली हैं। चालकों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि किसी सवारी के एक गलत क्लिक या झूठी शिकायत पर एप बिना किसी जांच के उनकी आईडी तुरंत लाक कर देता है। रोजी-रोटी का जरिया छिनते ही चालक दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं, जहां उसे दोबारा चालू करने के नाम पर 400 से 500 रुपये की सीधी अवैध वसूली की जाती है।