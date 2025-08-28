मेरी खबरें
    बिलासपुर में तीज पर मायके जा रहीं महिलाओं से अवैध वसूली, डीजीपी ने टीआई को किया सस्पेंड

    CG News: बिलासपुर में तीज पर्व के एक दिन पहले ही हिर्री पुलिस की टीम ने हाईवे पर मायके जा रहीं महिलाओं को रोककर जुर्माना वसूला और लाठी दिखाकर सख्ती की। इसको डीजीपी अरुण देव गौतम ने गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर एसएसपी रजनेश सिंह ने हिर्री थाना प्रभारी अवनीश पासवान को निलंबित कर दिया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 09:56:11 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 09:56:11 PM (IST)
    डीजीपी ने टीआई को किया सस्पेंड (सांकेतिक तस्वीर)

    1. तीज पर मायके जा रहीं महिलाओं से अवैध वसूली
    2. डीजीपी अरुण देव गौतम ने हिर्री थाना प्रभारी को किया सस्पेंड

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तीज पर्व के एक दिन पहले ही हिर्री पुलिस की टीम ने हाईवे पर मायके जा रहीं महिलाओं को रोककर जुर्माना वसूला और लाठी दिखाकर सख्ती की। इसे नईदुनिया ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए महिलाओं को होने वाली पीड़ा को उजागर किया। इसके दूसरे ही दिन पुलिस की ओर से टीआई को बचाने का प्रयास किया गया। वसूली और सख्ती को डीजीपी अरुण देव गौतम ने गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर एसएसपी रजनेश सिंह ने हिर्री थाना प्रभारी अवनीश पासवान को निलंबित कर दिया है।

    महिलाओं से जुर्माना भी वसूला

    एसएसपी रजनेश सिंह ने तीज और गणेशोत्सव पर्व को देखते हुए अपराधियों पर लगाम कसने जांच बढ़ाने के निर्देश दिए थे। साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों के साथ शालीनता से पेश आने कहा था। इसके बाद भी हिर्री क्षेत्र स्थित भोजपुरी टोल प्लाजा के पास पुलिस की टीम तीज पर मायके जा रही महिलाओं को रोककर जांच और पूछताछ की। साथ ही जुर्माना वसूला। इस दौरान कई लोग परेशान होते रहे।

    वहीं, तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले पुलिस को चकमा देकर भाग निकलते थे। इस दौरान महिलाएं पुलिस से निवेदन करती दिखीं। कई लोग पुलिस के सामने हाथ जोड़ते रहे। इसके बाद भी पुलिस की ओर से जुर्माना वसूला जाता रहा। जांच के दौरान थाना प्रभारी अवनीश पासवान वहां पर अपने सरकारी वाहन पर बैठे रहे। पुलिसकर्मियों की इस हरकत पर उन्होंने रोक नहीं लगाई। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने टीआइ को बचाने का प्रयास किया। इधर इस पूरे मामले की जानकरी डीजीपी अरुण देव गौतम तक पहुंच गई। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए टीआइ को निलंबित कर मामले की जांच के निर्देश दिए। इसके बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने टीआइ को निलंबित कर दिया है।

    अधिकारी देते रहे सफाई

    तीज पर्व के दौरान मायके जा रहीं महिलाओं को जांच के बहाने रोककर परेशान करने का मामला सामने आने के दूसरे दिन अधिकारी इसे नियमित जांच बताते रहे। टीआइ अवनीश पासवान को बचाने के लिए डीएसपी डीआर टंडन ने सफाई देते हुए बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है।

    इस दौरान परिवार के साथ जा रहे लोगों को नहीं रोका गया था। इधर फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि बाइक पर परिवार को लेकर जा रहे लोगों को लाठी दिखाकर रोका जा रहा था। इस पूरे मामले की जानकारी होने पर डीजीपी ने सख्त रुख अपनाते हुए टीआइ को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके बाद टीआइ पर कार्रवाई की गई है।

