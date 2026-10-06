मथुरा-भूतेश्वर यार्ड रिमॉडलिंग का असर: बिलासपुर से गुजरने वाली चार प्रमुख ट्रेनें बदले हुए मार्गों से चलेंगी

नईदुनिया बिलासपुर: उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के अंतर्गत मथुरा स्टेशन के फेस-2 और भूतेश्वर स्टेशन पर वर्तमान में यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस तकनीकी और बुनियादी विकास कार्यों के तहत प्री-नॉन इंटरलॉकिंग प्री-एनआई और नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) का कार्य किया जाना तय किया गया है।

इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से चलने तथा इस मार्ग से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए 9 और 10 अक्टूबर 2026 को चार प्रमुख ट्रेनों को परिवर्तित (डायवर्ट) मार्गों से चलाने का आधिकारिक निर्णय लिया गया है।