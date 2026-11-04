बिलासपुर में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर छापा, 110 किलो बताशा और 22 किलो बूंदी नष्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जिले में आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं खाद्य तथा औषधि प्रशासन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियंत्रक एवं कलेक्टर के सख्त निर्देशानुसार संयुक्त टीम ने शहर और आसपास के इलाकों में स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में अचानक दबिश दी।

निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं, अस्वच्छता और प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल पाए जाने पर टीम ने तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अमानक खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करा दिया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मेला पारा स्थित वीर जायसवाल के प्रतिष्ठान पर छापा मारा। जांच में खुलासा हुआ कि यह फर्म बिना किसी वैध लाइसेंस या पंजीयन के अवैध रूप से संचालित हो रही थी। इसके अलावा निर्माण स्थल पर बेहद अस्वच्छ माहौल और गंदगी पाई गई, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ था।