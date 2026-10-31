बिलासपुर में साइबर ठगी का नया पैंतरा, चालान देखने के चक्कर में MR के खाते से उड़े 99 हजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। ऑनलाइन ठगी करने वालों ने अब वाहन चालान और एम-परिवहन के नाम पर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ग्राम संबलपुरी निवासी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के मोबाइल पर साले ने एम-परिवहन की एपीके फाइल का लिंक भेजा। लिंक खोलने के दो दिन बाद उसके बैंक खाते से अलग-अलग किस्तों में 99 हजार रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए। पीड़ित ने फर्जी लिंक के जरिए मोबाइल हैक कर रकम निकालने की शिकायत पुलिस से की है।

शिकायतकर्ता सतीश कुमार साहू ने बताया कि वह ग्राम संबलपुरी में रहता है और एमआर का काम करता है। 20 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 11 बजे उसके मोबाइल पर साले नीलेश साहू ने एम-परिवहन एपीके फाइल का लिंक भेजा।