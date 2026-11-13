बिलासपुर: दस महीने में 1.83 लाख लोगों ने तोड़े ट्रैफिक नियम, दो हजार से ज्यादा नशे में पकड़े गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने जनवरी से अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर एक लाख 83 हजार 798 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो हजार 858 चालक शामिल हैं। पुलिस ने दो हजार से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की है।

एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि सड़क हादसों पर लगाम कसने लगातार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान रेड सिग्नल जंप करने के 39 हजार 968, तेज गति से वाहन चलाने के 14 हजार 455 और लापरवाही से वाहन चलाने के तीन हजार 481 मामले दर्ज किए गए।

वहीं बिना हेलमेट 10 हजार 661, बिना सीट बेल्ट पांच हजार 970 और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर तीन हजार 520 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की समीक्षा में पाया कि शाम छह बजे से रात 12 बजे के बीच सबसे अधिक हादसे होते हैं। इसे देखते हुए इस समय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की है। शराब पीकर वाहन चलाने पर कोर्ट में पेश हुए मामले नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने इन सभी प्रकरणों को न्यायालय भेजा, जहां संबंधित वाहन चालकों पर अर्थदंड लगाया गया। यातायात पुलिस के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाना गंभीर अपराध है। इससे चालक के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है।