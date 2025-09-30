मेरी खबरें
    Indian Railway News: यात्रियों की बल्ले-बल्ले, बिलासपुर-कोरबा के बीच आज से दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट और टाइमटेबिल

    Indian Railway News: रेलवे ने नवरात्र और दशहरा पर्व की भीड़ को देखते हुए बिलासपुर से कोरबा के बीच 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पूजा स्पेशल ट्रेन (Pooja Special Train) चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन यात्रियों को सुगम यात्रा की सुविधा देगी। इसके साथ ही, डोंगरगढ़ और इतवारी के बीच भी माता बम्लेश्वरी मंदिर मेले के लिए डेमू स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी गई है।

    By Shiv Soni
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 09:55:28 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 09:55:28 AM (IST)
    Indian Railway News: यात्रियों की बल्ले-बल्ले, बिलासपुर-कोरबा के बीच आज से दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट और टाइमटेबिल
    Indian Railway News: बिलासपुर-कोरबा के बीच आज से दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

    HighLights

    1. बिलासपुर-कोरबा के बीच चार दिन चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन।
    2. डोंगरगढ़ और इतवारी के बीच भी चलेगी डेमू स्पेशल ट्रेन।
    3. ट्रेन 30 Sep से 3 Oct तक नवरात्र-दशहरा भीड़ करेगी कम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: भारतीय रेलवे की ओर से यात्रिओं के लिए एक गुड न्यूज (Indian Railway News) आ रही है। एक्सप्रेस के बाद रेलवे पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसी के तहत बिलासपुर से कोरबा के बीच 30 सितंबर से पूजा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ( Puja Special Train) चलाई जा रही है। यह ट्रेन तीन अक्टूबर तक ही चलेगी। इस ट्रेन के परिचालन से नवरात्र व दशहरा पर्व पर होने वाली भीड़ कम होगी और यात्री आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं।

    जानें ट्रेन का रूट और समयसारिणी (Train Route and Time Table)

    तीन अक्टूबर तक चलने वाली इस ट्रेन का परिचालन समय के साथ जिन स्टेशनों में यह ट्रेन ठहरेगी, उसकी सूची रेलवे ने जारी कर दी है, ताकि यात्रियों को किसी की परेशानी न हो। 08203 बिलासपुर-कोरबा पूजा स्पेशल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन से प्रतिदिन 18:00 बजे रवाना होगी और गतौरा 18:11 बजे, जयरामनगर 18:20 बजे, कोटमी सोनार 18:28 बजे, अकलतरा 18:37 बजे, कापन 18:48 बजे, जांजगीर-नैला 18:56 बजे, चांपा 19:11 बजे, बालपुर हाल्ट 19:30 बजे, कोठारी रोड 19:37 बजे, मड़वारानी 19:44 बजे, सरगबुंदिया 19:52 बजे, उरगा 20:01 बजे और 20.30 बजे कोरबा स्टेशन पहुंचेगी।

    इसी तरह वापसी में 08204 कोरबा-बिलासपुर पूजा स्पेशल ट्रेन कोरबा 22:15 बजे रवाना होकर उरगा 22:24 बजे, सरगबुंदिया 22:31 बजे, मड़वारानी 22:39 बजे पहुंचेगी। बिलासपुर स्टेशन पहुंचने का समय रात 12:30 बजे निर्धारित किया गया है।

    डोंगरगढ़-इतवारी के मध्य DEMU Special Train

    डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में आयोजित नवरात्र मेले को देखते हुए 30 सितंबर से तीन अक्टूबर तक डोंगरगढ़ और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इतवारी के बीच डेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन डोंगरगढ़ से दोपहर दो बजे छूटकर आठ बजे इतवारी स्टेशन पहुंचेगी। वहीं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इतवारी से शाम चार बजे छूटकर डोंगरगढ़ शाम छह बजे पहुंचेगी।

