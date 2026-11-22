श्रेणी तिथि ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम विवरण

रद 06 से 17 दिसंबर तक 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 06 से 17 दिसंबर तक 68746 रायपुर-गेवरारोड मेमू पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 06 से 17 दिसंबर तक 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 07 से 18 दिसंबर तक 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 07 से 18 दिसंबर तक 68745 गेवरारोड-रायपुर मेमू पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 07 से 18 दिसंबर तक 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 07 से 18 दिसंबर तक 68734 / 68733 बिलासपुर-गेवरारोड मेमू पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 07 से 18 दिसंबर तक 68732 / 68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 07 से 18 दिसंबर तक 68737 / 68738 रायगढ़-बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर पूरी तरह रद

रद 07 से 18 दिसंबर तक 58210 बिलासपुर-गेवरारोड पैसेंजर पूरी तरह रद

बीच में समाप्त 07 से 18 दिसंबर तक 68861 / 68862 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर में समाप्त, झारसुगुड़ा-बिलासपुर के मध्य रद

बीच में समाप्त 07 से 18 दिसंबर तक 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर से प्रारंभ, कोरबा-बिलासपुर के मध्य नहीं चलेगी

बीच में समाप्त 07 से 18 दिसंबर तक 18518 विशाखापत्तनम-कोरबा लिंक एक्सप्रेस बिलासपुर में समाप्त, बिलासपुर-कोरबा के मध्य रद

बीच में समाप्त 07 से 18 दिसंबर तक 18517 कोरबा-विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस बिलासपुर से प्रारंभ होगी

बीच में समाप्त 10 व 12 दिसंबर को 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस बिलासपुर में समाप्त, बिलासपुर-रायगढ़ के मध्य रद

बीच में समाप्त 12 व 14 दिसंबर को 12409 रायगढ़-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस बिलासपुर से रवाना होगी

पैसेंजर बनकर चलेगी 07 से 18 दिसंबर तक 18250 / 18249 कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस कोरबा-बिलासपुर के मध्य पैसेंजर बनकर चलेगी

देर से छूटेगी 10 से 14 दिसंबर तक 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिन्द एक्सप्रेस 03 घंटे देर

देर से छूटेगी 10 से 14 दिसंबर तक 12809 सीएसएमटी-हावड़ा एक्सप्रेस 2:30 घंटे देर

देर से छूटेगी 11 से 15 दिसंबर तक 12070 गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्स. 02 घंटे देर

देर से छूटेगी 11 से 15 दिसंबर तक 18249 रायपुर-कोरबा हसदेव एक्स. 02 घंटे देर

देर से छूटेगी 10 से 12 दिसंबर तक 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्स. 09 घंटे देर

देर से छूटेगी 12 से 14 दिसंबर तक 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्स. 07 घंटे देर

देर से छूटेगी 11 व 12 दिसंबर 12101 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस 3:15 घंटे देर

देर से छूटेगी 14 दिसंबर 12880 भुवनेश्वर-एलटीटी एक्सप्रेस 4:15 घंटे देर

देर से छूटेगी 15 दिसंबर 22866 पुरी-एलटीटी एक्सप्रेस 4:30 घंटे देर

देर से छूटेगी 13, 14 व 15 दिसंबर 20807 हीराकुंड एक्सप्रेस 01 घंटे देर