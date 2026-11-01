छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी राहत, दुर्ग से दिल्ली के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दीपावली के त्योहार पर ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। रेलवे दुर्ग से दिल्ली जंक्शन के बीच एक फेरे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इससे त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा करने की सुविधा मिल सकेगी।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 08795 दुर्ग-दिल्ली जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल 2 नवंबर को दुर्ग से रवाना होगी और अगले दिन 3 नवंबर की सुबह दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। जानिए ट्रेन का समय और रूट रेलवे के टाइम टेबल के मुताबिक यह स्पेशल ट्रेन 2 नवंबर को सुबह 11 बजे दुर्ग से रवाना होगी। इसके बाद यह 11 बजकर 35 मिनट पर रायपुर पहुंचेगी और 11 बजकर 40 मिनट पर वहां से रवाना होगी। दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर यह ट्रेन उसलापुर पहुंचेगी और 1 बजकर 50 मिनट पर आगे के लिए निकलेगी।