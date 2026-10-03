Indian Railways: त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा, बिलासपुर-रायपुर-दुर्ग होकर जाएगी पूजा स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नवरात्र, दशहरा जैसे त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त यात्री सुविधा की तैयारी की है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और सांतरागाछी के बीच चार-चार फेरों के लिए साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस सेवा से यात्रियों को अतिरिक्त सीटों के साथ यात्रा का विकल्प मिलेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया और रायगढ़ स्टेशनों पर इसका ठहराव रहेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। 6 से 27 अक्टूबर तक हर मंगलवार LTT से रवाना रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 01107 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सांतरागाछी पूजा विशेष साप्ताहिक ट्रेन 6 से 27 अक्टूबर तक प्रत्येक मंगलवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 12.04 बजे गोंदिया पहुंचेगी और 12.06 बजे रवाना होगी।

दोपहर 2.15 बजे दुर्ग पहुंचकर 2.20 बजे रवाना होगी। रायपुर में दोपहर 2.55 बजे पहुंचकर 3.00 बजे रवाना होगी। बिलासपुर में शाम 4.45 बजे आगमन और 4.55 बजे प्रस्थान होगा। रायगढ़ में शाम 6.33 बजे पहुंचकर 6.35 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 5.00 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01108 सांतरागाछी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा विशेष ट्रेन 8 से 29 अक्टूबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। सांतरागाछी से सुबह 11.00 बजे रवाना होकर यह ट्रेन रात 8.08 बजे रायगढ़ पहुंचेगी और 8.10 बजे रवाना होगी। बिलासपुर में रात 10.25 बजे पहुंचकर 10.35 बजे रवाना होगी। अगले दिन रायपुर में रात 12.05 बजे पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 2.55 बजे दुर्ग, 5.06 बजे गोंदिया होते हुए अगले दिन रात 9.30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। कई बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन दोनों दिशाओं में यह विशेष ट्रेन ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर और खड़गपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इन ठहरावों के कारण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कई शहरों के यात्रियों को त्योहारी यात्रा के दौरान अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।