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Indian Railways: त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा, बिलासपुर-रायपुर-दुर्ग होकर जाएगी पूजा स्पेशल ट्रेन

Indian Railways News: नवरात्र, दशहरा त्योहारी सीजन में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस और सांतरागाछी के बीच साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रे...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 05:05:32 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 05:10:42 PM (IST)
Indian Railways: त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा, बिलासपुर-रायपुर-दुर्ग होकर जाएगी पूजा स्पेशल ट्रेन
LTT से सांतरागाछी तक चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

HighLights

  1. बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ में ठहराव
  2. 22 LHB कोच, AC फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
  3. ठाणे से खड़गपुर तक 19 स्टेशनों पर रुकेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नवरात्र, दशहरा जैसे त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त यात्री सुविधा की तैयारी की है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और सांतरागाछी के बीच चार-चार फेरों के लिए साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस सेवा से यात्रियों को अतिरिक्त सीटों के साथ यात्रा का विकल्प मिलेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया और रायगढ़ स्टेशनों पर इसका ठहराव रहेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

6 से 27 अक्टूबर तक हर मंगलवार LTT से रवाना

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 01107 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सांतरागाछी पूजा विशेष साप्ताहिक ट्रेन 6 से 27 अक्टूबर तक प्रत्येक मंगलवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 12.04 बजे गोंदिया पहुंचेगी और 12.06 बजे रवाना होगी।


दोपहर 2.15 बजे दुर्ग पहुंचकर 2.20 बजे रवाना होगी। रायपुर में दोपहर 2.55 बजे पहुंचकर 3.00 बजे रवाना होगी। बिलासपुर में शाम 4.45 बजे आगमन और 4.55 बजे प्रस्थान होगा। रायगढ़ में शाम 6.33 बजे पहुंचकर 6.35 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 5.00 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 01108 सांतरागाछी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा विशेष ट्रेन 8 से 29 अक्टूबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। सांतरागाछी से सुबह 11.00 बजे रवाना होकर यह ट्रेन रात 8.08 बजे रायगढ़ पहुंचेगी और 8.10 बजे रवाना होगी।

बिलासपुर में रात 10.25 बजे पहुंचकर 10.35 बजे रवाना होगी। अगले दिन रायपुर में रात 12.05 बजे पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 2.55 बजे दुर्ग, 5.06 बजे गोंदिया होते हुए अगले दिन रात 9.30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

कई बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

दोनों दिशाओं में यह विशेष ट्रेन ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर और खड़गपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इन ठहरावों के कारण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कई शहरों के यात्रियों को त्योहारी यात्रा के दौरान अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

22 LHB डिब्बों के साथ दौड़ेगी पूजा स्पेशल

विशेष ट्रेन में कुल 22 एलएचबी डिब्बे लगाए जाएंगे। इनमें दो विद्युत आपूर्ति यान, 15 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, तीन वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, एक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी तथा एक पेंट्रीकार शामिल रहेगा। त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इससे यात्रियों को आरक्षित बर्थ मिलने के विकल्प बढ़ेंगे और लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी।

यात्रा से पहले समय की पुष्टि जरूर करें

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले विशेष ट्रेन के संचालन दिवस, समय और ठहराव की जानकारी अवश्य जांच लें। निर्धारित दिनों में ही ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यात्री रेलवे की अधिकृत वेबसाइट, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) अथवा RailOne App के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समय-सारिणी की पहले से पुष्टि करने पर स्टेशन पहुंचने और यात्रा की योजना बनाने में सुविधा होगी।