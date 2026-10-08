शुगर हाई तो जेल में एंट्री नहीं: चीतल मांस कांड में आरोपी को बिलासपुर जेल प्रबंधन ने लौटाया, तीन घंटे खड़ा रहा वन अमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सीपत सर्किल के मंजूरपहरी गांव में चीतल के पके मांस के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपितों में से एक को जेल में दाखिल कराने को लेकर बुधवार को वन विभाग और जेल प्रबंधन के बीच करीब तीन घंटे तक खींचतान चली। जेल प्रबंधन ने आरोपित चैन सिंह की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए उसे लेने से इन्कार कर दिया।

वन अमले ने न्यायालय का रिमांड आदेश भी दिखाया, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद रात करीब 10:30 बजे आरोपित को जेल में दाखिल किया जा सका। दरअसल, वन विभाग ने मंगलवार को मंजूरपहरी गांव से राजकुमार और चैन सिंह को चीतल के पके मांस के साथ गिरफ्तार किया था। कागजी कार्रवाई के बाद दोनों का मुलाहिजा कराने के लिए सिम्स ले जाया गया।

सिम्स में भर्ती रहा आरोपी

जांच के दौरान चैन सिंह का शुगर स्तर बढ़ा हुआ मिला। चिकित्सकों की सलाह पर उसे सिम्स में भर्ती कराया गया। पूरी रात इलाज के बाद बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद शाम चार बजे दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

3 घंटे चला जेल का ड्रामा