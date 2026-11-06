खरसिया में अविश्वास प्रस्ताव में 3 जगह तारीख गायब, SDM को हाई कोर्ट में हाजिरी का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: खरसिया में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई में प्रक्रियागत खामियां मिलने पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आदेश-पत्र में तीन जगह तारीख दर्ज नहीं है और एसडीओ के हस्ताक्षर के सामने भी तारीख नहीं लिखी गई। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने खरसिया एसडीएम को 19 नवंबर 2026 को मूल रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कार्रवाई की सत्यता स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश पांच नवंबर को अनहित राम भैना की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरि अग्रवाल और राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में 1994 के नियमों का पालन नहीं हुआ। मांग प्राप्त होने की तारीख और समय दर्ज नहीं किए गए और पावती भी नहीं दी गई। उनके अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 के आदेश-पत्र में अधिनियम की धारा 21(3) के तहत जरूरी संतुष्टि दर्ज नहीं है।