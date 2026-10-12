छात्राओं की जान पर भारी पड़ रही स्थानीय राजनीति, ओवरब्रिज निर्माण कार्य पर लगा अड़ंगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नेशनल हाईवे 130 बिलासपुर-कटघोरा मार्ग पर बेलतरा कन्या शाला की छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रस्तावित फुट ओवरब्रिज राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर ढाई करोड़ की लागत से स्वीकृत इस जीवनरक्षक निर्माण पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अड़ंगा लगा दिया है। मासूम बच्चियों की जिंदगी से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर सियासत गरमा गई है।

नेशनल हाईवे-130 पर बेलतरा स्थित स्कूल की छात्राओं को रोजाना तेज रफ्तार भारी वाहनों के खौफ के बीच जान हथेली पर रखकर सड़क पार करनी पड़ती है। हादसों की रोकथाम के लिए माननीय उच्च न्यायालय WPPIL 127/2021 के निर्देश पर एनएचएआई ने एजेंसी मेसर्स शिवा एसोसिएट्स को निर्माण का टेंडर जारी किया। ठेका कंपनी ने मौके पर नीव की खुदाई की तैयारी की, तभी जिला पंचायत सभापति अनुसुईया कश्यप, स्थानीय सरपंच और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर काम रुकवा दिया।