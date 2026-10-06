छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक बढ़ी मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। अब योजना का लाभ 31 दिसंबर तक लिया जा सकेगा। इससे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू बीपीएल एवं कृषि श्रेणी के आश्रित उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के निपटारे में राहत मिलेगी।

31 दिसंबर तक बढ़ी योजना की अवधि, मूल राशि और अधिभार में मिलेगी छूट कार्यालयीन आदेश के अनुसार, योजना की अवधि पहले 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब संशोधित आदेश के माध्यम से इसकी अवधि पुनरीक्षित करते हुए 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया राशि की मूल राशि एवं अधिभार की राशि में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जानी है।