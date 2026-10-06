छत्तीसगढ़ के मरीजों के लिए बड़ी राहत, अब संजीवनी एक्सप्रेस 108 में मिलेगा सांप काटने का इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः सांप के काटने (स्नेक बाइट) की घटनाएं आम हो गई है। लगातार इसके मामले भी बढ़ते जा रहे है, कई बार दूरदराज के इलाकों से मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में लगने वाले समय और समय पर एंटी स्नेक वेनम न मिलने के कारण मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती थी। इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बडा़ कदम उठाया है।

अब प्रदेशभर में संचालित होने वाली संजीवनी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जिससे सांप काटने में होने वाली मौत के आकड़े भी कम होंगे और समय पर इलाज मिल सकेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से अब सांप के काटने पर पीड़ित को अस्पताल पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एम्बुलेंस के पहुंचते ही मौके पर ही उसे जीवन रक्षक इंजेक्शन मिल जाएगा।

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह सेवा ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो सांप काटने के सबसे ज्यादा मामले वर्षा के दिनों में होते है, लेकिन इसके बाद भी हर मौसम में भी सांप से लोगों का सामना होता है और काटने के मामले होते रहते है, अक्सर पीड़ित को अस्पताल पहुंचने में कई घंटों का समय लगता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए संजीवनी एक्सप्रेस में एंटी स्नेक वेनम रखने का निर्णय लिया गया है। बाक्स क्यों उठाया गया यह कदम? स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हर साल ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश के सैकड़ों मामले सामने आते हैं। कई बार गांवों से जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी अधिक होने के कारण मरीज को समय पर एंटी वेनम नहीं मिल पाता। जहर पूरे शरीर में फैलने के कारण कई बहुमूल्य जानें चली जाती हैं। इसलिए समय पर आहत को एंटी स्नेक वेनम देने की व्यवस्था एंबुलेंस के माध्यम से किया जा रहा है।