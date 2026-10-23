छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: बिलासपुर में 10 निरीक्षकों के तबादले, कोतवाली और सिविल लाइन के बदले गए थानेदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जिले में 11 पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना में फेरबदल किया गया है। एसएसपी कार्यालय से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक और एएसआइ स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

एसएसपी रजनेश सिंह की ओर से जारी आदेश में निरीक्षक अजय साहू को बिल्हा, विवेक पांडे को तोरवा, संदीप रात्रे को तारबाहर, किशोर केंवट को सिरगिट्टी, तोपसिंह नवरंग को कोतवाली, रविशंकर तिवारी को सिविल लाइन और निरीक्षक वाइपी सिंह को जिला विशेष शाखा में पदस्थ किया गया है।