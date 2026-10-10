छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस विभाग द्वारा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश किया रद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पुलिस विभाग के लिए संचार टावर लगाने वाली दिल्ली की कंपनी एप्लाइड कम्युनिकेशंस एंड कंट्रोल्स को बिना अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किए ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने कहा कि किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना जरूरी है।

कोर्ट ने कंपनी को 30 दिन के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके बाद विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। कंपनी के प्रोपराइटर शिव कुमार शर्मा ने याचिका में बताया कि पुलिस विभाग के लिए 33 टावर लगाने का ठेका मिला था। कंपनी ने निर्धारित समय में काम पूरा कर लिया, लेकिन उसे केवल 13 टावरों का भुगतान किया गया। शेष 20 टावरों में निविदा की शर्तों के अनुरूप काम नहीं होने की बात कहकर भुगतान रोक दिया गया।