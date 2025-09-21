'ड्रीम गर्ल' फिल्म देखकर करण बना पूजा, फेसबुक पर युवक से मीठी-मीठी बातें कर ठगे 25 लाख

नईदुनिया न्यूज, अकलतरा: फेसबुक पर लड़की बनकर दोस्ती करने और फिर 25 लाख रुपये की ठगी कर करने के मामले में पुलिस ने भाटापारा बलौदा बाजार जिले के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया कि अकलतरा निवासी दीपक जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी फेसबुक पर एक लड़की पूजा साहू से पहचान हुई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत शुरू हुई। युवक ने लड़की का रूप धारण कर मीठी-मीठी बातें कर दीपक को विश्वास में लिया और धीरे-धीरे पैसे मांगना शुरू किया।

आरोपित युवक ने कभी मां-पिता की बीमारी तो कभी बहन की मुंबई में कॉलेज व मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर पैसे मंगाए। लगातार पैसे की मांग पर दीपक ने विभिन्न खातों और फोन-पे के माध्यम से लगभग 25 लाख रुपये उसे भेज दिए। जब दीपक के पास पैसे खत्म हो गए और वह और मदद करने में असमर्थ रहा, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। उसने दिए गए खाते और नंबरों की जानकारी जुटाई तो सामने आया कि जिस लड़की से वह चैट कर रहा था, असल में वह लड़का है। शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपित का नाम करन साहू है जो भाटापारा वार्ड क्रमांक-01 थाना भाटापारा, जिला बलौदा बाजार का निवासी है।