मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'ड्रीम गर्ल' फिल्म देखकर करण बना पूजा, फेसबुक पर युवक से मीठी-मीठी बातें कर ठगे 25 लाख

    पुलिस ने भाटापारा बलौदा बाजार से एक युवक को फेसबुक पर लड़की बनकर की दोस्ती करने और 25 लाख ठगी के मामले में गिरफ्तार किया हैा आरोपी युवक ने पूजा साहू बनकर अकलतरा निवासी दीपक जैन को अपने जाल में फंसाया और उससे अलग-अलग तरह बहानों से 25 लाख ठग लिए।

    By komal Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 11:40:22 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 12:28:58 PM (IST)
    'ड्रीम गर्ल' फिल्म देखकर करण बना पूजा, फेसबुक पर युवक से मीठी-मीठी बातें कर ठगे 25 लाख
    लड़की बनकर युवक से 25 लाख की ठगी

    HighLights

    1. पुलिस ने भाटापारा जिले के युवक को किया गिरफ्तार
    2. फेसबुक पर पूजा साहू बनकर युवक के साथ की दोस्ती
    3. आरोपी ने मीठी-मीठी बातें कर युवक से ठगे 25 लाख

    नईदुनिया न्यूज, अकलतरा: फेसबुक पर लड़की बनकर दोस्ती करने और फिर 25 लाख रुपये की ठगी कर करने के मामले में पुलिस ने भाटापारा बलौदा बाजार जिले के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

    थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया कि अकलतरा निवासी दीपक जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी फेसबुक पर एक लड़की पूजा साहू से पहचान हुई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत शुरू हुई। युवक ने लड़की का रूप धारण कर मीठी-मीठी बातें कर दीपक को विश्वास में लिया और धीरे-धीरे पैसे मांगना शुरू किया।

    आरोपित युवक ने कभी मां-पिता की बीमारी तो कभी बहन की मुंबई में कॉलेज व मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर पैसे मंगाए। लगातार पैसे की मांग पर दीपक ने विभिन्न खातों और फोन-पे के माध्यम से लगभग 25 लाख रुपये उसे भेज दिए। जब दीपक के पास पैसे खत्म हो गए और वह और मदद करने में असमर्थ रहा, तब उसे ठगी का एहसास हुआ।

    उसने दिए गए खाते और नंबरों की जानकारी जुटाई तो सामने आया कि जिस लड़की से वह चैट कर रहा था, असल में वह लड़का है। शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपित का नाम करन साहू है जो भाटापारा वार्ड क्रमांक-01 थाना भाटापारा, जिला बलौदा बाजार का निवासी है।

    “ड्रीम गर्ल” फिल्म से आया ठगी करने का तरीका

    पुलिस ने आरोपित करन साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिस पर उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह जुआ खेलने का आदी है और इसी वजह से परिवार से अलग रहता है। घर वालों ने भी उसकी आदतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया था।

    आरोपित ने पुलिस को बताया कि उसने “ड्रीम गर्ल” फिल्म देखकर लड़की बनकर ठगी करने का तरीका सीखा और कई लोगों को फंसाने की कोशिश की। हालांकि, सिर्फ दीपक को ही झांसे में ले पाया, जिससे उसने 25 लाख रुपये ठगे।

    यह भी पढ़ें- Raipur Tomar Brothers: 4 महीने बाद भी पुलिस की पहुंच से बाहर 5 हजार के इनामी हिश्ट्रीशीटर तोमर ब्रदर्स

    आरोपित ने ठगे हुए पैसों को जुए में गंवा दिया और कुछ रकम से मौज-मस्ती की। ठगी के पैसों से खरीदी गई पल्सर बाइक को पुलिस ने जब्त कर ली है। साथ ही उसके मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.