बिलासपुर में मेडिकल स्टूडेंट का कार में अपहरण: स्कूल के पुराने विवाद पर घंटेभर की पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सरकंडा में रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट को पुराने साथियों ने घर से बुलाकर कार में बिठा लिया। इसके बाद उसे कोनी क्षेत्र में ले गए। युवकों ने मेडिकल स्टूडेंट की जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे नूतन चौक के पास छोड़कर भाग निकले। घायल छात्र ने घटना की शिकायत सरकंडा थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

सरकंडा के नूतन चौक के पास रहने वाले अरिहंत दीक्षित जगदलपुर मेडिकल कालेज में चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने वसंत विहार स्थित डीएवी स्कूल से पढ़ाई की है। दिवाली की छुट्टियों पर वे घर आए हुए हैं। मंगलवार की शाम उनके माेबाइल पर स्कूल के साथियों का काल आया। साथियों ने उन्हें मिलने के लिए नूतन चौक के पास बुलाया।

पुराने साथियों के बुलाने पर वे स्कूटी से नूतन चौक के पास बुलाया। जहां पर उनके साथी कार से आए। उन्होंने अरिहंत को कार में बिठा लिया। इसके बाद कोनी क्षेत्र में ले जाकर मारपीट शुरू कर दी। चलती कार में स्कूल के दिनों में हुए विवाद को लेकर पुराने साथियों ने मारपीट की। करीब घंटे भर तक पिटाई के बाद उन्होंने अरिहंत को नूतन चौक के पास छोड़ दिया। मारपीट से घायल छात्र किसी तरह घर पहुंचा। उसने स्वजन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घटना की शिकायत सरकंडा थाने में की है। इस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने रीतिक मिश्रा, सिद्धि विनायक सोनकर व अन्य के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है।