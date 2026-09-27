मदद के बहाने मोबाइल चुराकर गैलरी के आधार से रीसेट किया UPI, मां-बेटे के खाते से 2.84 लाख उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: तेज बारिश के दौरान मदद करने के बहाने मोबाइल चोरी कर उसके जरिए यूपीआइ से 2.84 लाख रुपये निकालने वाले गिरोह का चकरभाठा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपितों ने मोबाइल के गैलरी में सेव आधार कार्ड की फोटो से जानकारी हासिल कर फोन-पे और पेटीएम जैसे यूपीआइ एप को रीसेट किया और बैंक खातों से रकम निकाल ली।

डीएसपी राजेश जोशी ने बताया कि सूरज सतनामी ने शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि आठ सितंबर की रात करीब 11 बजे इंडियन काफी हाउस चकरभाठा के पास तेज बारिश के कारण वह अपने दोस्त के साथ रुका था। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर गया। होश आने पर वह सिम्स में भर्ती था, जबकि उसका दोस्त वहां नहीं था।

उसका मोबाइल भी गायब था। तबीयत खराब होने के कारण उसने दो-तीन दिन बाद नया सिम लेकर मोबाइल में लगाया, जिसके बाद यूपीआइ ट्रांजेक्शन के मैसेज मिले। जांच में पता चला कि उसके और उसकी मां के बैंक खातों से 2.84 लाख रुपये निकाले गए हैं। शिकायत पर थाना प्रभारी भावेश शेन्डे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा बैंक संबंधी जानकारी और गवाहों के बयान के आधार पर चार संदिग्धों की पहचान की। पूछताछ में आरोपितों ने संगठित रूप से वारदात करना स्वीकार किया। उनके खातों में रकम ट्रांसफर करने के साथ आनलाइन गेमिंग आइडी में भी पैसे डाले गए थे।