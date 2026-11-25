नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रतनपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे अंधेरे में खड़ा ट्रक बाइक सवार युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। ग्राम भरारी के पास बुधवार शाम करीब सात बजे तेज रफ्तार बाइक पीछे से ट्रक में जा घुसी। ट्रक के पिछले हिस्से में लगा लोहे का एंगल तक मुड़ गया। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

रतनपुर टीआइ निलेश पांडेय ने बताया कि बाइक पर सवार दो युवक बुधवार शाम रतनपुर की ओर से बिलासपुर आ रहे थे। वे भरारी के पास मुख्य मार्ग पर पहुंचे ही थे कि सड़क पर अंधेरे में खड़ा ट्रक सामने आ गया। घटनास्थल पर एनएच की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी और एक कर्मचारी भी मौजूद था।